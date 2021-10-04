У сукні і косусі: 70-річна Джилл Байден блиснула стрункими ногами

У сукні і косусі: 70-річна Джилл Байден блиснула стрункими ногами

Перша леді з чоловіком повернулася до Білого дому після вихідних.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден повернулися до Білого дому з вікенду, який вони провели у своєму маєтку в штаті Делавер.

Фотографи зазнімкували подружжя на базі ВПС Ендрюс, штат Меріленд, коли вони вийшли з приватного літака.

Джилл Байден / Associated Press

Також їх сфотографували, коли вони йшли Південною галявиною Білого дому.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл мала гарний вигляд. На ній була світла сукня на ґудзиках довжини міді зі строкатим принтом, зверху якої одягла чорну косуху.

Джилл Байден / Associated Press

Аутфіт перша леді доповнила чорними еспадрильями на високій танкетці.

Джилл Байден / Associated Press

Коли подув вітер, сукня в області колін розлетілося і Джилл блиснула своїми стрункими ногами.

Джилл Байден / Associated Press

Образ Байден доповнила укладанням, легким макіяжем, чорною маскою і перловими сережками у вухах.

Джилл Байден / Associated Press

Джо був одягнений у класичний чорний костюм, світлу сорочку, червону краватку з принтом і чорні туфлі.

Раніше перша леді продемонструвала ніжний лук. На Джилл була блакитна сукня міді з квітковим принтом, поверх якої вона одягла білий жакет.

Джилл Байден / Associated Press

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