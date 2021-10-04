У сукні і косусі: 70-річна Джилл Байден блиснула стрункими ногами

Перша леді з чоловіком повернулася до Білого дому після вихідних.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден повернулися до Білого дому з вікенду, який вони провели у своєму маєтку в штаті Делавер.
Фотографи зазнімкували подружжя на базі ВПС Ендрюс, штат Меріленд, коли вони вийшли з приватного літака.
Також їх сфотографували, коли вони йшли Південною галявиною Білого дому.
Джилл мала гарний вигляд. На ній була світла сукня на ґудзиках довжини міді зі строкатим принтом, зверху якої одягла чорну косуху.
Аутфіт перша леді доповнила чорними еспадрильями на високій танкетці.
Коли подув вітер, сукня в області колін розлетілося і Джилл блиснула своїми стрункими ногами.
Образ Байден доповнила укладанням, легким макіяжем, чорною маскою і перловими сережками у вухах.
Джо був одягнений у класичний чорний костюм, світлу сорочку, червону краватку з принтом і чорні туфлі.
Раніше перша леді продемонструвала ніжний лук. На Джилл була блакитна сукня міді з квітковим принтом, поверх якої вона одягла білий жакет.
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