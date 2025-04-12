У сукні, якій 15 років: принцеса Інгрід Олександра одягла сукню матері

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Президент Ісландії Халла Томасдоттір та її чоловік Бйорн Скуласон відвідали Норвегію з державним візитом цього тижня і на їхню честь в Осло влаштували урочисту вечерю. Завітала на захід принцеса Інгрід Олександра і привернула своїм образом багато уваги.

Річ у тому, що 21-річна принцеса прийшла на бенкет у небесно-блакитній сукні від Ole Yde зшитій з ніжної тканини. Вона також мала короткі рукави, шлейф і багатошаровість — вбрання прикрашало багато асиметричних шарів тканини.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Образ вона доповнила кольє на шиї та діадемою з діамантами та перлами принцеси Інгеборгі, яка була подарована їй на 18-річчя.

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Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Проте сукня дівчини — не новинка. 15 років тому це саме вбрання носила її мати — кронпринцеса Метте-Марит на весіллі кронпринцеси Вікторії.

Кронпринцеса Метте-Марит і Кронпринц Гокон 2010 року на весіллі / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press Принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images