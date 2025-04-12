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У сукні, якій 15 років: принцеса Інгрід Олександра одягла сукню матері
Дівчина активно користується гардеробом матері та її дизайнерськими сукнями.
Президент Ісландії Халла Томасдоттір та її чоловік Бйорн Скуласон відвідали Норвегію з державним візитом цього тижня і на їхню честь в Осло влаштували урочисту вечерю. Завітала на захід принцеса Інгрід Олександра і привернула своїм образом багато уваги.
Річ у тому, що 21-річна принцеса прийшла на бенкет у небесно-блакитній сукні від Ole Yde зшитій з ніжної тканини. Вона також мала короткі рукави, шлейф і багатошаровість — вбрання прикрашало багато асиметричних шарів тканини.
Образ вона доповнила кольє на шиї та діадемою з діамантами та перлами принцеси Інгеборгі, яка була подарована їй на 18-річчя.
Проте сукня дівчини — не новинка. 15 років тому це саме вбрання носила її мати — кронпринцеса Метте-Марит на весіллі кронпринцеси Вікторії.