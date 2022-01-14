У сукні із мереживними рукавами: прессекретарка Байдена в елегантному образі вийшла до журналістів

Джен Псакі прийшла на брифінг у красивій елегантній сукні.
Учора, 13 січня, прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила на пресбрифінгу у Білому домі, у Вашингтоні.
Перед журналістами Джен постала в елегантному образі. На ній була чорна сукня з мереживними рукавами. На обличчі вона мала сіру маску, яку зняла перед виступом.
Волосся прессекретарка акуратно уклала і зробила макіяж із мідними тінями на повіках та чорними стрілками. На руку вона одягла годинник із молочним ремінцем. Гігієнічний манікюр завершив лук пані Псакі.
Раніше перед пресою Джен з'явилася у кораловій сукні з короткими рукавами.
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