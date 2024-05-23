У сукні із пікантним декольте: леді Кітті Спенсер сходила на виставку квітів

Леді Кітті приїхала на захід у сукні трапецієподібного силуету середньої довжини від Dior із чорно-білого шовкового твілу з паризьким мотивом. Вбрання було на тонких бретельках і підкреслювало декольте Спенсер.

До образу Кітті підібрала чорну сумку Lady D-Joy від Dior зі шкіри ягняти, схожі любила носити її тітка принцеса Діана. А взута була в туфлі-слінгбеки теж від Dior на невисоких підборах.

Кітті Спенсер розпустила біляве волосся, зробила легкий макіяж, одягла сережки-кліпси, браслет та кілька каблучок на пальці.

Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, виставку квітів також відвідали її молодші сестри – леді Еліза та леді Амелія Спенсери. Амелія носила цього дня різнокольорову сукню міді від Edeline Lee, а Еліза була у синій сукні Alexandria Dress. Обидві дівчини були у взутті на підборах.

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

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