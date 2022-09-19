У сукні із золотими ґудзиками: Керрі Джонсон із чоловіком на службі у Вестмінстерському абатстві

Для церемонії прощання з королевою Єлизаветою II дружина експрем'єр-міністра обрала елегантну чорну сукню.

На похорон королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві прибув і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із дружиною Керрі Джонсон.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Керрі обрала для жалобного аутфіту елегантну чорну довгу сукню від Karen Millen із золотими ґудзиками та широким тканинним поясом, щільні колготи і замшеві туфлі на шпильках.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила сумкою Grace Hang Global і головним убором із вуаллю.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Образ місіс Джонсон завершила макіяжем із рожевою помадою, золотими сережками і золотим кулоном на широкому ланцюжку.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Борис одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у Вестмінстерському Абатстві триває служба за королевою Єлизаветою II. Поховають монархиню у Віндзорі поруч із її покійним чоловіком, принцом Філіпом, який помер минулого року.

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