У сукні із золотими ґудзиками та у вишуканих окулярах: Юлія Тимошенко показала нове фото в Instagram

Лідерка партії "Батьківщина" поповнила свій фотоблог знімком, на якому похизувалася ефектним діловим луком.
Юлія Тимошенко потішила своїх підписників в Instagram новою світлиною, на якій вона продемонструвала красивий діловий аутфіт.
Народна депутатка постала у чорній сукні з драпуванням, коміром-стійкою та бежевими смужками по боках.
Свій лук вона доповнила улюбленою останнім часом зачіскою – зібраним волоссям у гладкий хвіст, покладений на один бік. На обличчі у неї – ніжний макіяж та оптичні окуляри у вишуканій чорній оправі. Вуха Юлії Володимирівни прикрашають елегантні срібні сережки з темним камінням.
Фоловерам політикиня дуже сподобався її діловий аутфіт. У коментарях вони залишили їй багато приємних компліментів:
"Юля Володимирівна, ви як завжди чарівна красива! Пам'ятаю вас з дитинства, все така ж красива", "Юля - красуня", "Маєте розкішний вигляд! Юлія Володимирівна на висоті", "Яка ви гарна!", "Гарна! Обожнюю! Золотце!"
До слова, у цьому образі ми бачили Юлію Володимирівну у стінах парламенту.
Нагадаємо, нещодавно пані Тимошенко сходила до театру разом зі своєю донькою Євгенією та онукою Євою. У фотоблогу нардепка показала знімки
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