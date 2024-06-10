У сукні із золотими ґудзиками й аплікацією: міністерка культури Франції на державній вечері

Міністерка культури Франції Рашида Даті відвідала державну вечерю у Єлисейському палаці, яку організували президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із нагоди офіційного візиту президентського подружжя Байденів.

Рашида з'явилася там у чорній закритій довгій сукні із золотими великими ґудзиками і золотою аплікацією спереду. Взута вона була у чорні замшеві босоніжки на шпильках, а в руці тримала чорну шкіряну сумку із золотою фурнітурою.

Рашида Даті / Фото: Associated Press

Даті зробила укладання з прикореневим об'ємом, ніжний макіяж, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, шию – золотим ланцюжком, а руку – золотим браслетом.

Нагадаємо, на офіційну вечерю також завітала Ненсі Пелосі, яка сяяла у вечірній чорній сукні максі із зображенням срібних квітів на спідниці і чорних туфлях.

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