У сукні із золотими квітами та новим укладанням: королева Матильда з чоловіком на прийомі

Королівська пара Бельгії провела прийом для лідерів інститутів Європейського союзу в Королівському палаці в Брюсселі.

51-річна королева Матильда з'явилася на прийомі у синій прямій сукні із золотою квітковою аплікацією, яку доповнила туфлями-човниками на підборах відтінку металік та мініатюрним золотим клатчем.

Вона зробила нове укладання, класичний денний макіяж і одягла золоті сережки з розсипом дрібних діамантів, на пальці у неї сяяла золота каблучка, а на зап'ясті золотий годинник і браслет.

Голова Європейської ради Антоніо Коста, королева Матильда, король Філіп, голова Європейського парламенту Роберта Метсола та міністр закордонних справ Бернар Квентін / Фото: Getty Images

Король Філіп одягнув темно-синій костюм у поєднанні з білою сорочкою та синьою краваткою в принт.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Також днями у бельгійців відбувся прийом для голів делегацій країн-членів НАТО, членів міжнародного секретаріату та військових представників у НАТО, а також генералів із SHAPE. На ньому королева Матильда з'явилася в зеленій сукні міді з великим квітковим принтом, рукавами три чверті та вирізом "човник".

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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