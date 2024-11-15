У сукні із золотими паєтками та вечірнім укладанням: королева Максима на урочистій церемонії

Музей відкриває сад скульптур як подарунок жителям Амстердама з нагоди 750-річчя міста.

Сад скульптур складається з шістнадцяти робіт нідерландських та зарубіжних художників. Після церемонії відкриття королева Максима провела екскурсію садом скульптур і взяла участь у вечері з нагоди відкриття разом з художниками та колекціонерами.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева з'явилася на заході в максісукні, прикрашеній золотими паєтками, доповнивши образ сережками-висячками з діамантами, вечірнім укладанням та макіяжем.

У Instagram нідерландської королівської родини поділилися кількома фото із заходу.

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Днем раніше королева Максима з'явилася на заході у зеленій шкіряній спідниці та жакеті до тону. Вона відвідала сімейну компанію Priva BV у Де-Лірі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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