У сукні із золотою вишивкою: королева Ранія у вбранні у східному стилі на зустрічі

Королева Йорданії Ранія активно підтримує жінок своєї країни, їхні проєкти та організації. Саме тому Її Величність відвідала місто Ез-Зарка, де разом з віце-президентом Хашимітського університету Султаном Маані та губернатором міста Хасаном Джбуром побувала на обіді, влаштованому нею в кампусі університету, для жінок, які працюють у різних навчальних закладах та беруть активну участь у громадській, волонтерській та молодіжній роботі.

Для зустрічі вона обрала елегантну довгу сукню зшиту в східному стилі. Вбрання було в чорному кольорі, а вишивка на ньому виконана золотими нитками.

Доповнили образ королеви чорні туфлі-човники з лакованої шкіри від Bottega Veneta та коштовні сережки з діамантами, нефритом та перламутром від Tiffany & Co. Волосся Ранії уклали в гарну високу зачіску, а на її обличчі був легкий макіяж.

Читайте також: