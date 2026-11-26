Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

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Бріжит Макрон разом із чоловіком — президентом Франції Еммануелем Макроном — у межах дводенного офіційного візиту до Малайзії взяла участь у церемонії привітання, яка відбулася перед будівлею Султана Абдул Самада у Куала-Лумпурі.

Президентське подружжя зустріли прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім та його дружина Ван Азіза Ван Ісмаїл.

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Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

На заході Бріжит мала елегантний вигляд у темно-синій сукні довжини міді з довгими рукавами, невисоким коміром-стійкою і злегка розкльошеною спідницею. Вбрання було декороване двома рядами золотистих ґудзиків, які додали образу нотку стилю мілітарі.

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Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Талію перша леді підкреслила коричневим поясом від Louis Vuitton із фірмовим монограмним принтом і золотистою фурнітурою. Сукню вона скомбінувала з темно-синіми туфлями-човниками.

Мадам Макрон зробила акуратну зачіску з підколотими ззаду пасмами і підкрученими кінчиками, зробила макіяж з акцентом на очах і доповнила аутфіт золотистими сережками-кільцями, браслетом з перлинами і каблучками.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президентське подружжя мало гармонійний вигляд, адже Еммануель Макрон також обрав темно-синій колір для свого образу. На ньому був класичний костюм, біла сорочка і темно-синя краватка.

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