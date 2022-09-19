У сукні-кейпі та капелюсі від Dior: Меган, герцогиня Сассекська, на прощанні з Єлизаветою II

19 вересня у Великій Британії прощаються з королевою Єлизаветою II, яка перебувала на троні довгих 70 років і пішла з життя на 97-му році 8 вересня у шотландському замку Балморал. Неймовірна процесія на вулицях Лондона розпочалася в обід, а ключовою частиною церемонії стало відспівування монархині у Вестмінстерському абатстві.

Серед запрошених гостей на церемонії прощання були високопоставлені політики, перші леді та члени інших королівських сімей, а також представники Співдружності. Труну покійної королеви перед відспівуванням у Вестмінстерському абатстві супроводжувала її родина, і серед її членів була дружина принца Гаррі - 41-річна Меган, герцогиня Сассекська.

Меган, герцогиня Сассекська та королева Камілла / Фото: Getty Images

Прощатися з монархинею Меган прийшла в сукні-кейпі від бренду Stella McCartney і капелюсі від британського модиста Стівена Джонсона, створеному для Dior (у такому ж, тільки білого кольору, вона з'являлася на святкуванні платинового ювілею королеви на престолі).

Доповнили її образ сережки-гвоздики з перлами та діамантами, подаровані королевою 2018 року, високі рукавички, туфлі-човники та знаменитий браслет Cartier Love із жовтого золота.

Меган, герцогиня Сасекська, принцеса Кейт, принцеса Шарлотта, принц Джордж / Фото: Getty Images

Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Getty Images

Поховають королеву Єлизавету II на території Віндзорського замку, в меморіальній каплиці короля Георга VI, де також поховані її батьки - король Георг VI і його дружина Єлизавета, сестра принцеса Маргарет, сюди ж перенесуть тіло чоловіка Єлизавети II - принца Філіпа, який помер 2021 року.

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