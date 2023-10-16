У сукні-кейпі та туфлях Manolo Blahnik: 19-річна нідерландська принцеса з'явилася на прийомі у палаці

Серед гостей заходу були члени данської королівської родини, а також ближніх королівств – Норвегії та Нідерландів. Однією з найяскравіших і найгламурніших на святі була 19-річна нідерландська принцеса Катаріна-Амалія.

Майбутня спадкоємиця престолу з'явилася на публіці у довгому вбранні кобальтового кольору. Це була сукня-кейп від бренду Essentiel Antwerp, яку вона поєднала з легендарними синіми туфлями від Manolo Blahnik.

Своє розкішне вбрання Катаріна-Амалія доповнила гламурним клатчем зі стразами та прикрасами із сапфірами з королівської колекції. На голові у дівчини красувалася тіара королеви Емми.

Принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Бельгії Єлизавета / Фото: Getty Images

Ця унікальна прикраса є конструктором і носити її можна як кольє або тіару. Спочатку вона була кольє з діамантів і одинадцяти сапфірів і придбане для королеви Емми її чоловіком, королем Віллемом III. Разом з іншими прикрасами вона була зібрана у подружню парюру. Іноді до центру виробу додавали сапфіровий кулон. Зараз тіару вінчають п'ять ромбоподібних прикрас із сапфірів та діамантів.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

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