У сукні-кейпі та туфлях Manolo Blahnik: 19-річна нідерландська принцеса з'явилася на прийомі у палаці

15 жовтня датський принц Крістіан відсвяткував своє 18-річчя. З нагоди повноліття онука королева Данії Маргрете провела галавечерю у палаці Крістіансборг.
Серед гостей заходу були члени данської королівської родини, а також ближніх королівств – Норвегії та Нідерландів. Однією з найяскравіших і найгламурніших на святі була 19-річна нідерландська принцеса Катаріна-Амалія.
Майбутня спадкоємиця престолу з'явилася на публіці у довгому вбранні кобальтового кольору. Це була сукня-кейп від бренду Essentiel Antwerp, яку вона поєднала з легендарними синіми туфлями від Manolo Blahnik.
Своє розкішне вбрання Катаріна-Амалія доповнила гламурним клатчем зі стразами та прикрасами із сапфірами з королівської колекції. На голові у дівчини красувалася тіара королеви Емми.
Ця унікальна прикраса є конструктором і носити її можна як кольє або тіару. Спочатку вона була кольє з діамантів і одинадцяти сапфірів і придбане для королеви Емми її чоловіком, королем Віллемом III. Разом з іншими прикрасами вона була зібрана у подружню парюру. Іноді до центру виробу додавали сапфіровий кулон. Зараз тіару вінчають п'ять ромбоподібних прикрас із сапфірів та діамантів.
Читайте також:
- Вона – майбутня королева: розглядаємо вечірній образ принцеси Катаріни-Амалії
- Вони — майбутні монархи: королівські спадкоємці, які мають зійти на трон
- Стильна принцеса: 19-річна спадкоємиця нідерландського престолу у Букінгемському палаці