У сукні кобальтового кольору і з гарними локонами: Джилл Байден на заході у музеї

Перша леді США, як завжди, підібрала для свого виходу красивий образ.
Джилл Байден виступила на заході, який відбувся у межах саміту НАТО, у Смітсонівському національному музеї американської історії у Вашингтоні. У ньому також взяли участь дружини лідерів НАТО.
Для такої події перша леді США обрала закриту сукню міді кобальтового кольору з плісованою спідницею і тканинним тонким поясом на талії.
Аутфіт пані Байден доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах і французьким манікюром. У вухах у неї були діамантові сережки-квіти, на шиї – ланцюжок із підвіскою, а на руках – перлинний браслет і каблучка з каменем.
Нагадаємо, Джилл Байден у сукні з флористичним принтом та еспадрильях потрапила до об'єктивів фотографів.
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