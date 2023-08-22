У сукні кольорів українського прапора: президентка Греції одягла на зустріч із Зеленським особливе вбрання

Президентка Греції вирішила продемонструвати свою позицію та підтримку вбранням.
Президент України Володимир Зеленський відвідав 21 серпня Грецію. У межах робочого візиту він зустрівся з президенткою країни Катериною Сакелларопулу.
Зустріч відбулася в маєтку Максимоса в Афінах – офіційній державній резиденції Греції.
Показати свою підтримку Україні президентка Греції вирішила за допомогою одягу - Катерина Сакелларопулу одягла сукню у кольорах українського прапора. Це була сукня-футляр до колін з короткими рукавами та принтом.
Вбрання вона доповнила брошкою у вигляді квітки у синьо-жовтому кольорі, чорними слінгбеками, годинником та браслетами.
Під час зустрічі Зеленський подякував Греції та особисто Катерині Сакелларопулі за надання підтримки нашій державі від початку повномасштабного вторгнення. Президент України також наголосив на особливій увазі лідера Греції до потреб українських громадян, які знайшли тимчасовий притулок у цій країні. Він окремо подякував грецькій стороні за програму оздоровлення українських дітей, які постраждали від російської агресії, повідомляє Офіс президента.
Читайте також:
- У класичному пальті та діловому костюмі: президентка Греції на святкуванні Дня незалежності
- У строгому костюмі та великих сережках: 13-та президентка Греції прийняла присягу у п'ятницю, 13-го
- Завжди ефектні: найяскравіші жінки-лідери Європи та світу