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У сукні кольорів українського прапора: президентка Греції одягла на зустріч із Зеленським особливе вбрання

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У сукні кольорів українського прапора: президентка Греції одягла на зустріч із Зеленським особливе вбрання

Володимир Зеленський та Катерина Сакелларопулу / Фото: Getty Images

Президентка Греції вирішила продемонструвати свою позицію та підтримку вбранням.

Президент України Володимир Зеленський відвідав 21 серпня Грецію. У межах робочого візиту він зустрівся з президенткою країни Катериною Сакелларопулу.

Володимир Зеленський та Катерина Сакелларопулу / © Getty Images
Володимир Зеленський та Катерина Сакелларопулу / Фото: Getty Images

Зустріч відбулася в маєтку Максимоса в Афінах – офіційній державній резиденції Греції.

Показати свою підтримку Україні президентка Греції вирішила за допомогою одягу - Катерина Сакелларопулу одягла сукню у кольорах українського прапора. Це була сукня-футляр до колін з короткими рукавами та принтом.

Володимир Зеленський та Катерина Сакелларопулу / © Getty Images
Володимир Зеленський та Катерина Сакелларопулу / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила брошкою у вигляді квітки у синьо-жовтому кольорі, чорними слінгбеками, годинником та браслетами.

Володимир Зеленський та Катерина Сакелларопулу / © Associated Press
Володимир Зеленський та Катерина Сакелларопулу / Фото: Associated Press
Катерина Сакелларопулу / © Getty Images
Катерина Сакелларопулу / Фото: Getty Images

Під час зустрічі Зеленський подякував Греції та особисто Катерині Сакелларопулі за надання підтримки нашій державі від початку повномасштабного вторгнення. Президент України також наголосив на особливій увазі лідера Греції до потреб українських громадян, які знайшли тимчасовий притулок у цій країні. Він окремо подякував грецькій стороні за програму оздоровлення українських дітей, які постраждали від російської агресії, повідомляє Офіс президента.

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Дата публікації
Перегляди
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