У сукні кольору апельсина: ефектний новий вихід королеви Максими у турі

Королева Максима не зраджує свого улюбленого стилю і під час карибського туру продемонструвала ще одий яскравий лук.

Під час відвідування района Сан-Ніколас королева Максима з'явилася на публіці в помаранчевій сукні міді від Natan Couture, яку одягнула у поєднанні із замшевими коричневими босоніжками на стійких підборах від Gianvito Rossi. Вбрання та взуття від цих двох марок 51-річна королева Нідерландів носить найчастіше і в цьому турі, і у своєму звичайному житті в Нідерландах.

Її голову цього разу прикрашав обідок із масивною квіткою, у вухах були сережки-висячки, а на обличчі, окрім макіяжу, сонцезахисні окуляри від Tom Ford.

Королівський образ доповнювали годинник, браслет на зап'ясті з трьома серцями, схоже, який символізує, що у Максими троє дочок, і кілька каблучок на пальцях.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Під пахвою Її Величність тримала клатч у тон босоніжкам, а в руках букет, подарований їй та її дочці принцесі Оранській публікою. Варто зазначити, що майбутня спадкоємиця Катаріна-Амалія має поки що не такий ефектний та яскравий вигляд, як її мати.

Цього ж дня, але на іншому заході королева Максима захопила всіх своїм рубіново-червоним ансамблем знову від бренду Natan Couture. Також на ній був крислатий капелюх Maison Fabienne Delvigne, туфлі-човники з прозорими вставками від Gianvito Rossi, а в руках клатч Hermes.

Король Віллем-Олександр, королева Максима та їхня дочка принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

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