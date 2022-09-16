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У сукні кольору Апероль із відвертим декольте: ефектний аутфіт Джоді Тернер-Сміт

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У сукні кольору Апероль із відвертим декольте: ефектний аутфіт Джоді Тернер-Сміт

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Акторка зачарувала гарним луком від Gucci.

Джоді Тернер-Сміт відвідала вечерю Фонду Керінг "Турбота про жінок", яка відбулася у Нью-Йорку.

Для цієї події акторка обрала ефектний яскравий аутфіт. На ній була довга плісована сукня від Gucci кольору Апероль, яка мала відверте декольте, вирізи на талії і шлейф.

Джоді Тернер-Сміт / © Associated Press
Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила золотими босоніжками на високій платформі і підборах. Шию Джоді прикрасила розкішним кольє з камінням, а пальці – екстравагантними каблучками.

Джоді Тернер-Сміт / © Associated Press
Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Тернер-Сміт зробила макіяж із акцентом на персиково-рубінових тінях. Коротке волоссся вона пофарбувала у білий колір.

Джоді Тернер-Сміт / © Associated Press
Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

А на Венеційському кінофестивалі Джоді постала у блакитній сукні від бренду Harbison з накидкою, рукавами-буфами та чорно-білим ліфом-бандо.

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