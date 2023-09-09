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У сукні кольору Апероль: прессекретарка Байдена у яскравому луку вийшла до журналістів

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У сукні кольору Апероль: прессекретарка Байдена у яскравому луку вийшла до журналістів

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр часто одягає на роботу вбрання яскравих відтінків.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Перед журналістами вона з'явилася в яскравому аутфіті. На Карін була сукня кольору Апероль за коліна, без рукавів і з асиметричним вирізом. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру. Сукню Жан-П'єр скомбінувала із чорними туфлями на підборах.

Карін Жан-П’єр / © Getty Images
Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Прессекретарка акуратно уклала свої кучері, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха улюбленими перлинними сережками-пусетами.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу в білій рельєфній сукні, зверху якої вона одягла асиметричний жакет улюбленого червоного кольору.

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Дата публікації
Перегляди
219
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