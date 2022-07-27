У сукні кольору Апероль: прессекретарка Білого дому у яскравому луку виступила на брифінгу

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила під час брифінгу з координатором Білого дому з питань реагування на COVID-19 Ашішем Джа у Білому домі у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На роботі Карін з'явилася у яскравому образі. Вона одягла сукню кольору Апероль з короткими рукавами і округлим вирізом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Жан-П’єр доповнила золотими сережками-цвяшками з діамантами і маленьким кулоном із діамантом на тонкому золотому ланцюжку. На руці був браслет і золота каблучка.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

У макіяжі прессекретарка зробила акцент на тінях бежево-персикового відтінку.

Раніше ми бачили Карін у блакитній сукні з вирізом і без рукавів.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

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