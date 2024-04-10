У сукні кольору айворі і перлинних сережках-пусетах: принцеса Айко відвідала храм

У храмі Мейдзі в Токіо відбувся пам'ятний захід, присвячений 110-й річниці смерті дружини колишнього імператора Мейдзі – імператриці Сьокен (вона померла 9 квітня 1914 року у віці 64 років). Захід відвідала донька японського імператора Нарухіто і його дружини імператриці Масако – принцеса Айко.

Вона з'явилася там у довгій закритій сукні кольору айворі з декоративними ґудзиками на рукавах, на тон світлішому капелюсі і білих рукавичках. Взута вона була у білі туфлі на зручних підборах.

Принцеса Айко / Фото: Getty Images

Вуха Айко прикрасила перлинними сережками-пусетами, шию – перлинним намистом, а до вбрання прикріпила срібну брошку з перлами. У руці принцеса тримала віяло з пензликом.

Нагадаємо, принцеса Айко у стриманому аутфіті у класичних кольорах виступила перед ЗМІ в Японському товаристві Червоного Хреста у Токіо.

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