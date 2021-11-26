У сукні кольору баклажан: новий вихід королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II продовжує хоч і не дуже активно, але все ж таки працювати.

Днями Її Величність провела віртуальну аудієнцію для Закрі Джафара, посла Малайзії та Сарафадіна Тунджі Ізолу, посла Нігерії, які прибули до Букінгемського палацу.

Єлизавета II вийшла до них на зв'язок за допомогою відео. Монархиня була одягнена в темну сукню кольору баклажан, з двониткою із перлів на шиї та масивною брошкою на грудях. Вона усміхалася, була з макіяжем та зачіскою і мала чудовий вигляд.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Раніше ми повідомляли, що королева все-таки планує поїхати на канікули до Сандрінгема і запевняє своїх родичів, що почувається вже набагато краще. Передбачається, що зимові канікули королеви продовжаться до 6 лютого 2022 року, дня, коли вона офіційно відзначить платиновий ювілей правління.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Читайте також: