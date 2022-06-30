У сукні кольору бузку та в квітковий принт: кронпринцеса Вікторія приїхала до Португалії

У сукні кольору бузку та в квітковий принт: кронпринцеса Вікторія приїхала до Португалії

Шведська кронпринцеса Вікторія відвідала кілька заходів під час своєї поїздки до Португалії.

Вчора майбутня королева Швеції побувала на "Океанській конференції" ООН на Altice Arena у Лісабоні. Цього дня Її Високість змінила два вбрання.

Вона з'явилася на публіці у сукні довжини міді у дрібний синьо-жовтий квітковий принт і з рюшами на подолі доповнивши вбрання бежевими босоніжками на платформі та з шипами. З аксесуарів принцеса одягла кілька браслетів та годинник на зап'ястя, маленькі сережки-кільця та брошку.

У неї був природний денний макіяж та улюблена зачіска – волосся зібране в пучок ззаду. Також Вікторія мала червоний педикюр і світлий манікюр.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Також кронпринцеса Вікторія взяла участь в урочистій вечері, на яку приїхала у бузковій сукні міді з неглибоким V-подібним декольте та туфлях-човниках на підборах, які підібрала в тон вбрання. В руках у принцеси був сірий клатч-конверт, вона одягла квіткові сережки-висячки та зробила насичений макіяж. Зачіска у Вікторії була та сама.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як шведська принцеса зустрічалася із маленькими українцями у Стокгольмі.

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