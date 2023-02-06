У сукні кольору фольги та з пікантним декольте: Бейонсе отримала чергову статуетку "Греммі"

На 65-й щорічній премії "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі Бейонсе побила рекорд за кількістю перемог на "Греммі", отримавши за свою кар'єру 32 статуетки. За черговим золотим грамофоном Бейонсе вийшла в пошитій на замовлення сукні-бюстьє зі срібною спідницею та атласним корсетом від Gucci.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Бейонсе / Фото: Associated Press

Бейонсе додала до образу високі шкіряні рукавички та босоніжки на шнурівці відтінку металік від Femme LA, розпустила кучеряве волосся та зробила гарний нюдовий макіяж.

Вийшовши на сцену за нагородою, співачка подякувала своїм рідним – чоловіку Джей-Зі та дітям, а також своєму покійному дядькові Джонні, який помер від СНІДу на самому початку кар'єри артистки.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Бейонсе / Фото: Associated Press

Вона сказала, що він мав на неї величезний вплив і допомагав створювати для неї найперші образи. 41-річна Бейонсе віддала дядькові шану і відзначила, що його боротьба з ВІЛ стала найболючішим переживанням у її житті.

Бейонсе / Фото: Associated Press

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