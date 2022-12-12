У сукні кольору фуксії і з прикрасами: Джилл Байден у яскравому аутфіті виступила у Білому домі

Перша леді США має чудове почуття стилю і кожним своїм виходом вона це підтверджує.

Джилл Байден взяла участь у заході, який відбувся в аудиторії Південного суду у комплексі Білого дому у Вашингтоні. Говорили на тему отримання оновленої вакцини проти COVID-19 у цей святковий сезон, особливо для американців віком від 50 років.

Для івенту перша леді обрала яскравий образ. На ній була закрита сукня міді кольору фуксії з таким самим поясом на талії. Вбрання Джилл доповнила замшевими туфлями-човниками в тон сукні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Особливу увагу Байден приділила аксесуарам. У вухах у неї були елегантні сережки, на шиї – кулон з діамантом на тонкому золотому ланцюжку, а на руках – золоті браслети і каблучка з камінням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Дружина президента зробила гарне укладання з локонами і насичений макіяж із акцентом на очах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на прийомі на честь лауреатів Кеннеді Центру 2022 року у Білому домі Джилл з'явилася у вечірній сукні з квітковим принтом від бренду Monique Lhuillier і синіх туфлях на підборах.

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