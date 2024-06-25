У сукні кольору фуксії і золотих еспадрильях: Джилл Байден під прицілом папараці

Папараці заскочили президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден, коли вони йшли на борт Marine One, щоб відправитися на вікенд до своєї заміської резиденції у Рехобот-Біч, що в штаті Делавер.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Дружина президента мала яскравий вигляд у сукні міді кольору фуксії, яку скомбінувала із золотими еспадрильями на мотузковій танкетці. Коли Джилл змерзла, вона накинула зверху світлу шаль. У неї було укладання з локонами, перлинні сережки у вухах, золоті ланцюжки з підвісками на шиї, золоті і перлинні браслети на руках.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у чорний класичний костюм і світлу сорочку.

Нагадаємо, Джилл Байден у перламутровій сукні і з насиченим макіяжем очей виступила на заході у Білому домі.

Читайте також:

Ефектні образи Джилл Байден (44 фото)