У сукні кольору фуксії і золотих еспадрильях: Джилл Байден під прицілом папараці

Перша леді США люить носити яскраві вбрання.
Папараці заскочили президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден, коли вони йшли на борт Marine One, щоб відправитися на вікенд до своєї заміської резиденції у Рехобот-Біч, що в штаті Делавер.
Дружина президента мала яскравий вигляд у сукні міді кольору фуксії, яку скомбінувала із золотими еспадрильями на мотузковій танкетці. Коли Джилл змерзла, вона накинула зверху світлу шаль. У неї було укладання з локонами, перлинні сережки у вухах, золоті ланцюжки з підвісками на шиї, золоті і перлинні браслети на руках.
Байден був одягнений у чорний класичний костюм і світлу сорочку.
Нагадаємо, Джилл Байден у перламутровій сукні і з насиченим макіяжем очей виступила на заході у Білому домі.
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