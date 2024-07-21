У сукні кольору фуксії та обідку: майбутня королева Бельгії на святковому заході

Бельгійська принцеса Єлизавета відвідала святкову месу зі своєю сім'єю, де вони зібралися, щоб відсвяткувати Національний день.
22-річна спадкова принцеса обрала яскраве вбрання для свого виходу у світ. На дівчині була сукня кольору фуксії з невеликою кейпнакидкою, яку вона доповнила обідком на голові та мініатюрним клатчем до тону.
Взута принцеса була в замшеві туфлі-човники кольору шампанського, а з прикрас одягла діамантові сережки-висячки. Волосся Єлизавети було розпущене і вільно розвивалося, а на обличчі був легкий макіяж.
Образ її матері королеви Матильди, який вона обрала для виходу у світ, ми вам уже показували. А ось її молодша сестра принцеса Елеонора обрала квіткову сукню міді, яку доповнила червоними туфлями.
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