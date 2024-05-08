У сукні кольору фуксії з розрізом: фотографи заскочили прессекретарку Білого дому з Джо Байденом на галявині

Карін Жан-П’єр у яскравому вбранні супроводжувала президента у робочій поїздці.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр потрапила під приціл фотографів, коли йшла разом із президентом США Джо Байденом Південною галявиною у Вашингтоні після повернення з робочої поїздки до Північної Кароліни.

Карін обрала для перельоту сукню міді кольору фуксії з невеликим розрізом на коліні і короткими рукавами з ґудзиками. Талію вона підкреслила бежевим тонким ремінцем.

Джо Байден і Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Прессекретарка традиційно зробила об'ємне укладання з кучерями, одягла на обличчя чорні окуляри-авіатори і несла у руках містку коричневу сумку. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки, а на руках – годинник і срібний браслет.

Джо Байден і Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у класичний синій костюм, білу сорочку і червоно-синю краватку.

Нагадаємо, Карін Жан-П'єр продемонструвала новий лук у блакитній сукні і з сережками-пусетами.

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