У сукні кольору фуксії з V-подібним вирізом: прессекретарка Байдена у яскравому образі з'явилася на брифінгу

Карін Жан-П’єр часто приходить на роботу у яскравих луках.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр провела черговий брифінг у Вашингтоні.

Перед журналістами вона з'явилася у яскравому аутфіті. На ній була сукня кольору фуксії з V-подібним вирізом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ Карін доповнила фірмовими кучерями, макіяжем із персиково-бронзовими тінями на повіках і червоним манікюром. У вухах у неї були золоті сережки-цвяшки, а на шиї – делікатна підвіска на ланцюжку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр потрапила в об'єктиви папараці, коли направлялася на борт Air Force one, щоб полетіти з робочим візитом разом із президентом США Джо Байденом до Канади. Для перельоту прессекретарка обрала трикотажну червону рельєфну сукню.

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