У сукні кольору гарбуза та туфлях-човниках: монакська принцеса відвідала модне шоу у Парижі

У столиці Франції зараз триває Тиждень моди. Принцеса Олександра Ганноверська відвідала показ Giambattista Valli Haute Couture сезону весна-літо 2024 року.

24-річна дівчина обрала для виходу у світ максісукню кольору стиглого гарбуза з двома бантами та вирізом на грудях, до вбрання підібрала чорні туфлі-човники на підборах з бантиками кольору металік. Волосся Олександри було розпущене, а в макіяжі вона лише трохи підкреслила очі та губи. А також одягла золоті сережки та кілька золотих ланцюжків на шию.

Принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що акторка Зендея відвідала показ Модного дому Schiaparelli та з'явилася на публіці в абсолютно новому образі.

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