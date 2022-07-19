У сукні кольору хакі і на шпильках: Олена Зеленська з робочим візитом у США

На запрошення першої леді США Олена Зеленська приїхала до Вашингтона. Вона розповість про потреби українців під час війни проти Росії.

Пані Зеленська зустрілася з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Там перша леді постала у сукні міді кольору хакі з тонким бордовим ремінцем на талії. На шиї була довга краватка-бант кольору хакі. Вбрання вона доповнила шкіряними бордовими туфлями на шпильках. До сукні Олена прикріпила золоту брошку в українському стилі.

Олена Зеленська / Фото: Сайт президента України

Елегантна зачіска з низьким пучком, ніжний макіяж і лаконічні сережки завершили стильний лук дружини президента.

Олена Зеленська / Фото: Сайт президента України

Олена відвідала також Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні у центрі Вашингтона, який встановили коштом доброчинців, уряду України та української діаспори у 2015 році. Там вона зустрілася із представницями української громади у США.

"Відвідуючи це місце, яке так перегукується з нашим трагічним сьогоденням, де Росія намагається вкотре знищити Україну, отримала справжній промінчик світла – зустріч з українською громадою у США. Це люди, які й за тисячі кілометрів від батьківщини пам’ятають, хто вони, знають мову, які в перших лавах, по-волонтерськи, відгукнулися на російський напад і кинулися допомагати батьківщині та співвітчизникам", - сказала Зеленська.

Ще Олена зустрілася із очільницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер.

Олена Зеленська / Фото: Сайт президента України

"Була рада побачитися з нашим великим другом, пані Самантою, особливо в контексті того, що саме її відомство, USAID, – один з основних партнерів України в питанні підтримки людей. Зокрема, йдеться і про психологічну допомогу в межах нашої Національної програми психічної допомоги та психосоціальної підтримки. Разом маємо повернути українцям снагу та сили жити», - зазначила Зеленська.

Крім того, в межах візиту Олена зустрілася з учасниками Програми протезування, яку ініціювали Український дім у Вашингтоні та Посольство України у США. Вона створена спеціально для українців, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії.

Вона розповіла про перших українців, які скористалися цією допомогою, – родину Степаненків із Краматорська.

"Наталя Степаненко з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом були на вокзалі в Краматорську та намагалися евакуюватися саме того дня, коли туди прилетіла російська ракета… Наталя втратила ногу, Яна – обидві. Зараз родина у США – Наталя вже пристосовується до нового протеза, а Яна готується до протезування найближчим часом", - сказала дружина президента.

Програма триває. Український дім та Посольство збирають інформацію від МОЗ про дітей, які зазнали мінно-вибухових травм. Після визначення медичного закладу, який прийме родину у США, та наради між українськими й американськими лікарями відбувається транспортування й протезування.

Олена Зеленська / Фото: Сайт президента України

"Вірю, що разом ми повернемо дітям дитинство, яке в них відібрали росіяни", – підсумувала Зеленська.

У Вашингтоні Олена продемонструвала ще один цікавий образ. Вона скомбінувала білу блузку з єпископськими рукавами і чорну спідницю міді з поясом-корсетом, який імітував нижню частину жакета. Аутфіт Зеленська завершила чорними туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Сайт президента України

Нагадаємо, Олена Зеленська презентувала українськомовний аудіогід у Kunstmuseum – найбільшому музеї образотворчого мистецтва Швейцарії, що розташований у місті Базелі.

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