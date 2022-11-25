У сукні кольору хакі і з сережками-півниками: Олена Зеленська у стильному образі записала відеозвернення

Перша леді України постала у відео у вбранні у стилі мілітарі від української дизайнерки.

Олена Зеленська долучилася до акції "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства", яка проводиться в усьому світі від 25 листопада по 10 грудня. Мета акції - привернути увагу до цієї теми й закликати долати будь-які прояви гендерно зумовленого насильства.

Цьогоріч її гасло – "Чуйність переможе насильство". У 60 містах і громадах по всій Україні встановлено мозаїку із зображеннями різних форм насильства.

Перша леді записала відеозвернення на цю тему і опублікувала його в Instagram.

"Війна робить нас загартованішими, стійкішими, витривалішими. Ми звикаємо до побутових проблем, повітряних тривог, звикаємо ухвалювати важкі рішення. Але є дещо, до чого не можна звикати навіть під час війни. Тим паче під час війни. Навпаки, саме у війну треба стати в рази уважнішими до потреб інших, навіть незнайомих нам людей, до їхнього відчаю. І не менш важливо бути уважними й до власних проблем. Не можна не зважати на випадки жорстокості та знущань, морального чи фізичного тиску, сподіваючись їх "якось перетерпіти". Не можна заплющувати очі на те, що болить. Війна не виправдання для побутового зла", – сказала дружина президента.

Зеленська постала у кадрі у сукні у стилі мілітарі кольору хакі від дизайнерки Лілії Літковської. На шиї була довга краватка-бант такого самого кольору.

Це вбрання Літковська створила спеціально для першої леді. У ньому Олена з'явилася на діловій зустрічі у Вашингтоні.

Свій аутфіт Зеленська доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем і її улюбленими золотистими сережками-півниками.

Нагадаємо, Зеленська у сукні винного відтінку онлайн взяла участь у форумі SCLAN у межах CARICOM – співдружності 20 країн регіону.

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