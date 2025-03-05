У сукні кольору індиго і на підборах: принцеса Како завітала на виставку

Принцеса Како відвідала виставку винаходів жінок, яка відбулася у Токіо. На заході принцеса з'явилася у закритій сукні кольору індиго довжини міді з коміром-стійкою. Вбрання вона скомбінувала з чорними шкіряними туфлями з круглими носками і на стійких підборах. У руці Како тримала темно-синій клатч.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Аутфіт Її Величність доповнила елегантною зачіскою, зібраною ззаду, і ніжним макіяжем. Вуха принцеса прикрасила милими керамічними сережками з маллюнком.

Нагадаємо, на іншу виставку принцеса Како прийшла у вбранні, яке складалося з чорної сукні міді і літнього чорно-білого картатого пальта А-силуету з таким самим поясом.

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