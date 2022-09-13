У сукні кольору індиго і з рукавами "бараняча" нога: ефектна президентка Словаччини на діловій зустрічі

Президентка Словаччини Зузана Чапутова з офіційним візитом відвідала Північну Македонію. Біля президентського палацу в Скоп’є її зустрів її колега Стево Пендаровський.

Зузана Чапутова / Фото: Associated Press

Чапутова продемонструвала ефектний образ. На ній була обтисла сукня кольору індиго міді з рукавами "бараняча нога" і цікавою зоною декольте. Вбрання чудово сиділо на її фігурі.

Зузана Чапутова / Фото: Associated Press

Сукню Зузана скомбінувала із бежевими туфлями на шпильках.

Чапутова зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха перлинними сережками.

Зузана Чапутова / Фото: Associated Press

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