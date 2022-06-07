У сукні кольору індиго: міністерка закордонних справ Великої Британії в об'єктивах фотографів

У сукні кольору індиго: міністерка закордонних справ Великої Британії в об'єктивах фотографів

Елізабет Трасс, яка підтримує Україну, прийшла на роботу у яскравому образі.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс потрапила в об'єктив фотографів, коли прибула на засідання кабінету міністрів на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні.

Політикиня обрала для свого виходу сукню-футляр кольору індиго зі шнурівкою на талії і рукавами три чверті.

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

Вбрання Трасс доповнила сірими туфлями на підборах. Акуртане укладання і елегантні сережки-кільця завершили аутфіт міністерки.

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Трасс відвідала урочисту службу на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II, яка відбулася у соборі Святого Павла у Лондонам. Елізабет з'явилася там в елегантному образі, в якому її було просто не впізнати. Вона поєднала темно-синю сукню футляр із білим жакетом із гострими плечам.

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