У сукні кольору індиго: міністерка закордонних справ Великої Британії в об'єктивах фотографів

Елізабет Трасс, яка підтримує Україну, прийшла на роботу у яскравому образі.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс потрапила в об'єктив фотографів, коли прибула на засідання кабінету міністрів на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні.
Політикиня обрала для свого виходу сукню-футляр кольору індиго зі шнурівкою на талії і рукавами три чверті.
Вбрання Трасс доповнила сірими туфлями на підборах. Акуртане укладання і елегантні сережки-кільця завершили аутфіт міністерки.
Нагадаємо, Трасс відвідала урочисту службу на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II, яка відбулася у соборі Святого Павла у Лондонам. Елізабет з'явилася там в елегантному образі, в якому її було просто не впізнати. Вона поєднала темно-синю сукню футляр із білим жакетом із гострими плечам.
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