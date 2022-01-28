У сукні кольору індиго: яскравий образ прессекретарки Байдена

Рудоволоса красуня — Джен Псакі — любить носити на роботу яскраве вбрання.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила вчора, 27 січня, на черговому пресбрифінгу у Білому домі, у Вашингтоні.

Джен Псакі / Associated Press

Цього разу пані Псакі обрала яскравий діловий аутфіт. Вона одягла закриту сукню кольору індиго з довгими рукавами.

Джен Псакі / Associated Press

Джен зробила акуратне укладання та ніжний макіяж з акцентом на помаді кавового відтінку.

Джен Псакі / Associated Press

Минулого разу прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у червоній сукні-футлярі та у приталеному жакеті такого самого кольору.

Джен Псакі / Associated Press

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