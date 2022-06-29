У сукні кольору індиго з корсетною імітацією: ефектна міністерка закордонних справ Великої Британії на саміті

Елізабет Трасс приїхала у перший день саміту у гарному образі.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс бере участь у саміті НАТО, який відбувається у Мадриді.
Там вона з'явилася в ефектному образі. Трасс підкреслила струнку фігуру сукнею кольору індиго з декольте і шнурівками на талії, які імітували корсет. У такому аутфіті чоловічі погляди не оминули Елізабет.
Акуратне укладання, ніжний макіяж, сережки-кільця і кулон на ланцюжку завершили лук політикині.
Нагадаємо, напередодні у королівському палаці у Мадриді відбулася зустріч членів саміту НАТО. Вітали поважних гостей король Іспанії Філіп VI і королева Летиція.
Одним із перших прибули президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден. Перша леді обрала для заходу білосніжний лук. На ній був штанний костюм, білий топ і чорні босоніжки, прикрашені камінням.
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