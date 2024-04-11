У сукні кольору індиго з квітковими аплікаціями: дружина прем’єр-міністр Японії на вечері у Білому домі

59-річна Юко Кісіда мала красивий вигляд на офіційній вечері у Вашингтоні.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і його дружина Юко Кісіда прибули з офіційним візитом до США. З цієї нагоди президентське подружжя Джо і Джилл Байдени організували у Білому домі державну вечерю.

Юко Кісіда і Фуміо Кісіда / Фото: Associated Press

Юко Кісіда і Фуміо Кісіда / Фото: Associated Press

Дружина прем'єра обрала для такої події ефетгий аутфіт. На ній була вечірня сукня максі кольору індиго, прикрашена зверху чорними квітковими аплікаціями.

Юко Кісіда і Фуміо Кісіда / Фото: Associated Press

Талію вона підкреслила чорним ремінцем із блискучим декором. Взута жінка була у туфлі-човники перлинного відтінку і на шпильках.

Юко Кісіда і Фуміо Кісіда / Фото: Associated Press

Образ Юко доповнила невеликою бежевою сумочкою із золотистою вишивкою на ланцюжку. Вона зробила елегантну зачіску і макіяж із рожевою помадою. У вухах були великі перлинні сережки, а на руці – перстень із камінням.

Юко Кісіда і Фуміо Кісіда / Фото: Associated Press

Нагадаємо, перша леді США Джилл Байден сяяла на вечері у розкішній сукні максі з "голим" ефектом від Oscar de la Renta.

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