У сукні кольору індиго з квітковими аплікаціями: дружина прем’єр-міністр Японії на вечері у Білому домі

59-річна Юко Кісіда мала красивий вигляд на офіційній вечері у Вашингтоні.
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і його дружина Юко Кісіда прибули з офіційним візитом до США. З цієї нагоди президентське подружжя Джо і Джилл Байдени організували у Білому домі державну вечерю.
Дружина прем'єра обрала для такої події ефетгий аутфіт. На ній була вечірня сукня максі кольору індиго, прикрашена зверху чорними квітковими аплікаціями.
Талію вона підкреслила чорним ремінцем із блискучим декором. Взута жінка була у туфлі-човники перлинного відтінку і на шпильках.
Образ Юко доповнила невеликою бежевою сумочкою із золотистою вишивкою на ланцюжку. Вона зробила елегантну зачіску і макіяж із рожевою помадою. У вухах були великі перлинні сережки, а на руці – перстень із камінням.
Нагадаємо, перша леді США Джилл Байден сяяла на вечері у розкішній сукні максі з "голим" ефектом від Oscar de la Renta.
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