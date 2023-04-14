У сукні кольору індиго з V-подібним вирізом: експрем’єр-міністерка Великої Британії прочитала лекцію в інституті

Елізабет Трасс у гарному образі з'явилася в інституті консервативної політики.

Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс прочитала лекцію про свободу Маргарет Тетчер у The Heritage Foundation, інституті консервативної політики у Вашингтоні.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася у яскравому луку. На ній була сукня міді по фігурі кольору індиго із коміром і V-подібним вирізом.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Трасс зробила акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, прикрасила вуха елегантними золотистими сережками, шию підвіскою-колом на ланцюжку, а руку – годинником.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Читайте також: