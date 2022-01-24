У сукні кольору індиго з вишивкою: імператриця Японії Масако повторила образ 2-річної давності

Японська імператриця одягла на новорічні читання сукню, в якій з'являлася на цьому самому заході два роки тому.

В Імператорському палаці Токіо відбулася перша новорічна церемонія читання віршів Utakai-Hajime-no-Gi. Її відвідали імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако.

На заході Масако з'явилася в образі, в якому ми її бачили два роки тому на такій самій новорічній лекції в Імператорському палаці.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако 2020 року / Getty Images

Її величність була одягнена в оксамитову довгу сукню кольору індиго з вишивкою на комірі, в зоні декольте та на манжетах. Свій аутфіт вона доповнила білими рукавичками. В руках вона тримала біле віяло з пензликом.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако 2022 року / Getty Images

Елегантна зачіска, ніжний макіяж, перлинні сережки та біла маска на обличчі завершили аутфіт імператриці.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Getty Images

Імператор Нарухіто також повторив образ дворічної давності. На ньому був чорний смокінг, чорний жилет, біла сорочка, світла краватка та сірі штани у смужку.

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