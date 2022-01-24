У сукні кольору індиго з вишивкою: імператриця Японії Масако повторила образ 2-річної давності

Японська імператриця одягла на новорічні читання сукню, в якій з'являлася на цьому самому заході два роки тому.
В Імператорському палаці Токіо відбулася перша новорічна церемонія читання віршів Utakai-Hajime-no-Gi. Її відвідали імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако.
На заході Масако з'явилася в образі, в якому ми її бачили два роки тому на такій самій новорічній лекції в Імператорському палаці.
Її величність була одягнена в оксамитову довгу сукню кольору індиго з вишивкою на комірі, в зоні декольте та на манжетах. Свій аутфіт вона доповнила білими рукавичками. В руках вона тримала біле віяло з пензликом.
Елегантна зачіска, ніжний макіяж, перлинні сережки та біла маска на обличчі завершили аутфіт імператриці.
Імператор Нарухіто також повторив образ дворічної давності. На ньому був чорний смокінг, чорний жилет, біла сорочка, світла краватка та сірі штани у смужку.
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