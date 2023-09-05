У сукні кольору марсала і на підборах: президентка Молдови на зустрічі з нідерландським королем

Мая Санду у гарному стриманому аутфіті приїхала до Нідерландів.

Президентка Молдови Мая Санду прибула до Гааги на аудієнцію до короля Нідерландів Віллема-Олександра, яка відбулася у палаці Нордейнде.

Для зустрічі з королем президентка обрала закриту сукню міді бордового кольору з рукавами три чверті. Вбрання Санду скомбінувала з чорними туфлями на підборах. Вона зробила акуратне укладання і ніжний макіяж.

Мая Санду і Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр був одягнений у класичний синій костюм, білу сорочку і світло-бежеву краватку.

Нагадаємо, Мая Санду на зустрічі з Джо Байденом постала у твідовому жакеті смарагдового кольору із зеленими ґудзиками і накладними кишенями, який вона поєднала з чорними штанями.

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