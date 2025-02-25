У сукні кольору марсала і перлинних прикрасах: принцеса Кіко на прийомі у Токіо

Японська принцеса зявилася на заході у вбранні трендового відтінку.

Спадковий принц Японії Фуміхіто зі своєю дружиною принцесою Кіко взяли участь у прийомі, який відбувся у Токіо для лікарів, які отримали нагороди за внесок у регіональну медицину.

Принцеса Кіко з'явилася на заході закритій сукні з довгими рукавами-кльош кольору марсала. Спереду вбрання мало твідову вставку. Аутфіт Кіко доповнила перлинними сережками і перлинним намистом. Аутфіт вона завершила скромною зачіскою і легким макіяжем із глянцевим блиском на губах.

Принц Фуміхіто і принцеса Кіко / Фото: Getty Images

Принц Фуміхіто був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

Нагадаємо, принцеса Кіко у волошковій сукні-футлярі і жакеті з жакардовими квітковими вставками по боках з'явилася на конференції.

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