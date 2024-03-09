У сукні кольору марсала і з відрослим манікюром: новий вихід прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні новий образ.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вона постала перед журналістами у сукні кольору марсала з принтом у білий ромб і з високою горловиною. Рукава три чверті мали рюші.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Як завжди, Жан-П’єр зробила об'ємне укладання з локонами і макіяж із улюбленими персиковими тінями на повіках. У вухах у неї були перлинні сережки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

І все було б добре, якби не манікюр прессекретарки, який вона забула оновити – світло-бежевий гельлак помітно вже відріс.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ранішеКарін Жан-П’єр прийшла на роботу у романтичній блузці і спідниці на блискавці.

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