У сукні кольору марсала і з відрослим манікюром: новий вихід прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб новою сукнею.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні новий образ.
Вона постала перед журналістами у сукні кольору марсала з принтом у білий ромб і з високою горловиною. Рукава три чверті мали рюші.
Як завжди, Жан-П’єр зробила об'ємне укладання з локонами і макіяж із улюбленими персиковими тінями на повіках. У вухах у неї були перлинні сережки.
І все було б добре, якби не манікюр прессекретарки, який вона забула оновити – світло-бежевий гельлак помітно вже відріс.
Нагадаємо, ранішеКарін Жан-П’єр прийшла на роботу у романтичній блузці і спідниці на блискавці.
Читайте також: