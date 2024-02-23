У сукні кольору морської хвилі: королева Камілла панувала на церемонії в Букінгемському палаці

Королева Камілла та герцогиня Глостерська відвідали церемонію вручення ювілейних премій королеви в галузі вищої та подальшої освіти у Букінгемському палаці в Лондоні.

Нагородами були відзначені учбові центри з усієї Великої Британії, зокрема Інститут досліджень раку в Лондоні за новаторську роботу в галузі раку молочної залози.

Подякувавши команді-переможцю, Камілла сказала: "Що б ми без вас робили?".

Королева Камілла та герцогиня Глостерська / Фото: Associated Press

Її Величність також похвалила фахівців з раку за їхні зусилля на тлі боротьби її чоловіка короля Чарльза із хворобою, оскільки сьогодні університети та коледжі були удостоєні престижної нагороди у Букінгемському палаці.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла була у сукні кольору морської хвилі з коміром від Anna Valentine, замшевих високих чоботях Russell & Bromley, на шиї у неї був золотий ланцюжок з декількома прикрасами від Kiki McDonough, а на грудях пришпилена антична брошка з емаллю та діамантами. Також королева зробила лаконічний макіяж та зачіску, і одягла перлинні сережки-висячки.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Герцогиня Глостерська була одягнена у вишуканий синій ансамбль, замшеві чоботи і в неї на шиї було велике кольє. Тим часом король Чарльз зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком у Букінгемському палаці під час їхньої щотижневої аудієнції.

Ріші Сунак та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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