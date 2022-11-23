У сукні кольору морської хвилі та з дорогоцінним гарнітуром: графиня Софі на прийомі у палаці

Серед гостей державного бенкету в Букінгемському палаці, організованого на честь президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу, була графиня Вессекська Софі.

Графиня одягла на прийом шовкову крепову сукню від Suzannah london. Сукня мала неглибоке V-подібне декольте і короткі рукави. У руках у графині був сріблястий клатч від Jimmy Choo і через плече у неї було прикріплено Королівський Вікторіанський орден.

Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press

Графиня Вессекська була з діамантовою тіарою на голові, на шиї у неї виблискувало дороге кольє, а у вухах – сережки-висячки теж із діамантів.

У макіяжі Софі зробила акцент на очах, підкресливши їх підводкою, а губи нафарбувала натурального відтінку помадою. Волосся Софі було зібрано в низький пучок ззаду.

Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press

Державний бенкет також відвідали королева-консорт Камілла. Вона сяяла в розкішній синій сукні та тіарі королеви Єлизавети II, а також принцеса Уельська, Кетрін, яка одягнула сукню від улюбленого бренду та тіару своєї свекрухи принцеси Діани.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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