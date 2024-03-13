У сукні кольору вина і з сережками-кільцями: прессекретарка Байдена на брифінгу у Вашингтоні

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу у Вашингтоні постала в обновці.

Вона одягла сукню винного кольору довжини міді з короткими рукавами. Вбрання Карін скомбінувала з чорними чоботами на підборах.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Кучерява зачіска прессекретарки цього разу була не такою об'ємною, як зазвичай.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Жан-П’єр підкреслила очі чорним олівцем і нафарбувала повіки персиковими тінями. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями з діамантами.

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася перед журналістами у сукні кольору марсала з принтом у білий ромб і з високою горловиною.

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