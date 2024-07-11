У сукні кольору вівсянки і без зморшок на обличчі: 51-річна перша леді Південної Кореї захопила красивим виглядом

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль відвідав США, щоб взяти участь у саміті НАТО. Фотографи зазнімкували, як він у супроводі своєї дружини Кім Кеон Хі прибув на авіабазу ВПС Ендрюс, штат Меріленд.

Із літака перша леді вийшла у ніжному образі. На Кім була закрита сукня кольору вівсянки довжини міді з гострими плечима та імітованим тканинним ремінцем на талії. Вона мала стрункий і гарний вигляд.

Юн Сук Йоль і Кім Кеон Хі / Фото: Associated Press

Вбрання дружина президента поєднала з бежевими лакованими туфлями-човниками і сумочкою в тон вбрання.

Юн Сук Йоль і Кім Кеон Хі / Фото: Associated Press

Волосся Кім зібрала у низький хвіст і зробила класичний корейський макіяж. Шкіра обличчя у Кеон Хі мала пружний і сяйливий вигляд, і на ній зовсім не було зморшок.

Юн Сук Йоль і Кім Кеон Хі / Фото: Associated Press

Юн Сук Йоль був у чорному костюмі, білій сорочці, коричнево-бежевій краватці і чорних туфлях.

Нагадаємо, Кім Кеон Хі з'явилася на концерті у чорно-білому вбранні і приголомшила молодим виглядом.

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