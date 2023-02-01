У сукні кольору вівсянки від Victoria Beckham: несподіваний вибір принцеси Уельської

Принцеса Уельська днями презентувала свій проєкт, присвячений розвитку дітей молодшого віку та вчора побувала у Лідському університеті, де зустрілася зі студентами.

У навчальний заклад Кетрін приїхала у смарагдовому пальті від Alexander McQueen, зшитому на замовлення, під яке несподівано одягла сукню кольору вівсянки від Victoria Beckham. Кетрін рідко носить сукні від британської дизайнерки Вікторії Бекхем, це вбрання коштує близько 1480 доларів.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Трикотажна сукня в рубчик була доповнена широким поясом на талії від Vanzetti і поєднала її Кетрін з високими замшевими чобітьми від Gianvito Rossi на підборах.

Образ доповнювали сумка-валіза смарагдового кольору в тон пальта від Manu Atelier, і золоті сережки-кільця від Shyla Jewellery за 90 доларів.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Фотографи зробили кілька знімків із зустрічі Кейт зі студентами. Помітно, що вона продовжує дотримуватись золотого правила королеви Єлизавети II, якому її навчив принц Філіп.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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