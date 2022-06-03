У сукні кольору курної троянди: Софі Вессекська на платиновому ювілеї королеви

Дружина молодшого сина королеви Едварда є її улюбленою невісткою.
На свято, присвячене платиновому ювілею правління королеви Єлизавети II, яке відбулося в соборі Святого Павла на другий день чотириденного святкування, зібралася вся королівська сім'я. Заради такого випадку з Америки прилетіли навіть опальні герцог та герцогиня Сассекські.
Молодший син королеви принц Едуард, граф Вессекський прибув на урочичтість у супроводі його дружини Софі, графині Вессекської, дочки леді Луїзи та сина Джеймса, віконта Северна.
Софі та Луїза були одягнені в одній колірній гамі і тримали в руках однакові оригінальної форми клатчі.
Вбрання Софі було витримане у кольорах курної троянди. Сукня з рукавами-крильціми та асиметричним подолом від Suzannah була доповнена капелюшком у тон, кулоном та браслетами. До вбрання графиня одягла бежеві туфлі з округлим носком.
Сукня дочки Софії була молочно-білою і мала рукави такого самого крою, як у матері.
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