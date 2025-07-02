У сукні кольору деніму та нюдових слінгбеках: королева Летиція на прийомі у палаці в Мадриді

Королева Летиція / © Getty Images

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Королева вкотре продемонструвала свій бездоганний стиль. Вона з’явилася у палаці в сукні Adolfo Dominguez. Вбрання з асиметричним подолом і широкою гумкою на талії та пишною спідницею і рукавами з манжетами кольору деніму королева поєднала з нюдовими слінгбеками на невисоких підборах.

Як аксесуари королева Летиція наділа золоті сережки-кільця і свою фірмову каблучку Coreterno, її макіяж був природним, а волосся було розпущене та укладене дуже м’якими хвилями.

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, буквально кілька днів минуло відтоді, коли Летиція та її чоловік король Філіп VI головували на важливій конференції в Севільї.

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Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція і король Філіпп VI / © Getty Images Королева Летиція і король Філіпп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція і король Філіпп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images