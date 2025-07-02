У сукні кольору деніму та нюдових слінгбеках: королева Летиція на прийомі у палаці в Мадриді

Королева Летиція / © Getty Images
Королева вкотре продемонструвала свій бездоганний стиль. Вона з’явилася у палаці в сукні Adolfo Dominguez. Вбрання з асиметричним подолом і широкою гумкою на талії та пишною спідницею і рукавами з манжетами кольору деніму королева поєднала з нюдовими слінгбеками на невисоких підборах.
Як аксесуари королева Летиція наділа золоті сережки-кільця і свою фірмову каблучку Coreterno, її макіяж був природним, а волосся було розпущене та укладене дуже м’якими хвилями.
Королева Летиція / © Getty Images
Нагадаємо, буквально кілька днів минуло відтоді, коли
головували на важливій конференції в Севільї. Летиція та її чоловік король Філіп VI
Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція і король Філіпп VI / © Getty Images
Королева Летиція і король Філіпп VI / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція і король Філіпп VI / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / © Getty Images