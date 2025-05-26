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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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252
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1 хв

У сукні кольору індиго і з квітковим принтом: перша леді В’єтнаму у казковому образі зустрічала Макронів

Дружина президента В’єтнаму у яскрвому вбранні з квітами з’явилася на зустрічі з президентським подружжям Франції.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Президентське подружжя В’єтнаму

Президентське подружжя В’єтнаму / © Associated Press

Президент В’єтнаму Луонг Куонг і його дружина Нгуєн Тхі Мінь Нгуєт зустрічали у себе в гостях, у президентському палаці в Ханої, президентське подружжя Макронів.

Президентське подружжя Франції і В’єтнаму / © Associated Press

Президентське подружжя Франції і В’єтнаму / © Associated Press

Перша леді В’єтнаму з’явилася на зустрічі у закритій сукні кольору індиго довжини максі з красивим квітковим принтом і коміром-стійкою. У цьому вбранні Нгуєн мала стрункий і казковий вигляд.

Президентське подружжя Франції і В’єтнаму / © Associated Press

Президентське подружжя Франції і В’єтнаму / © Associated Press

Аутфіт Нгуєт доповнила чорними замшевими босоніжками на високій платформі і підборах.

Президентське подружжя В’єтнаму / © Associated Press

Президентське подружжя В’єтнаму / © Associated Press

Вона зробила елегантне укладання каре, макіяж із акцентом на червоній помаді і прикрасила вуха перлинними сережками.

Президентське подружжя Франції і В’єтнаму / © Associated Press

Президентське подружжя Франції і В’єтнаму / © Associated Press

Нагадаємо, у Мережі обговорюють скандальний момент, який стався між Еммануелем і Бріжит Макрон в аеропорту у В’єтнамі. Користувачі пишуть, що між ними сталася сварка, під час якої перша леді дала «ляпаса» чоловіку.

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